Алекс Вурц: «Ред Булл» в своей лиге, у «Феррари» слишком большая деградация шин»

Бывший пилот «Формулы-1» назвал фаворитов сезона-2023.

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при проанализировал выступления команд на предсезонных тестах и рассказал, чего ждет от главных участников.

«По первому впечатлению, « » в своей лиге. Сильные стороны особенно бросаются в глаза на длинных отрезках. Даже в самых жарких условиях команда была быстрейшей на всех типах покрышек.

Если она продолжит в том же духе, можно будет только снять шляпу. «Ред Булл» просто понимает, что нужно делать во всех аспектах. Другими словами, абсолютный ориентир в этом году – темно-синий.

В «Феррари» ситуация схожа с прошлогодней. На одном круге она может приблизиться, но на длинных отрезках деградация шин слишком большая. Возможно, это слабое место команды. Но на трассах с менее абразивным асфальтом и меньшей недостаточной поворачиваемостью она способна доставить проблемы «Ред Булл».

«Мерседес» оценивать труднее всего. По трансляции видно, что машина не едет «как по рельсам», есть проблемы с задней частью. Однако, возможно, пилоты использовали неоптимальные режимы двигателя. В то же время я полагаю, что команда отстает от «Феррари» – ведь чрезмерный блеф бесполезен.

«Астон Мартин» сделал шаг вперед в сравнении с прошлом сезоном – пожалуй, он добился наибольшего прогресса. Длинные отрезки выглядят многообещающе, и я считаю, что «Астон Мартин» возглавит среднюю группу. Обратная ситуация у « » – команда сделала самый серьезный шаг назад. Лобовое сопротивление машины слишком большое», – высказался Вурц.

«Мерседес» попал в топ-3 рейтинга от сайта «Ф-1» по итогам тестов, «Астон Мартин» – 4-й

Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)