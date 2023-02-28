Мартин Брандл: «Хэмилтон может гоняться в «Ф-1» столько, сколько захочет»

предполагает, что Льюис Хэмилтон проведет еще много лет в «Формуле-1».

Контракт семикратного чемпиона мира с « » истекает в конце 2023 года. Брандл не согласен, что 38-летний пилот находится на грани завершения карьеры.

«Считаю, Льюис может гоняться, сколько захочет. В наши дни гонщики не разбиваются, не ломают кости, не получают так много ударов по голове – машины стали гораздо безопаснее. Пилоты находятся в невероятной форме с физической точки зрения, следят за питанием, потреблением воды.

Так что, думаю, они могут гоняться и находится на пике формы. На мой взгляд, Льюис способен провести столько сезонов, сколько хочет. Полагаю, он справится. А чем еще заниматься в жизни, если есть возможность пилотировать болиды «Формулы-1», лучшие в мире?» – сказал комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

Брандл также ответил на вопрос, видит ли в Хэмилтоне жажду борьбы:

«Безусловно. И в нем, и в [Алонсо]. Для меня это увлекательная черта сезона-2023 – их осталось только двое. Алонсо и Хэмилтон против армии молодых гонщиков, которые стремятся к славе и титулам. Посмотрим, кто окажется сильнее».

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