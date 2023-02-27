Кристиан Хорнер: «Можно сказать, что при нынешнем техническом регламенте три дня предсезонных тестов – это даже слишком много»

Руководитель « » рассказал, что в условиях действующего технического регламента не видит проблемы в сокращении количества дней, выделяемых для предсезонных тестов.

Недавно пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказывал недовольство сокращением тестовых дней и предлагал разрешить командам использовать на тестах по две машины.

В то же время по словам Хорнера командам, учитывая стабильность правил и отсутствие существенных возможностей для доработки болидов, стоит задуматься над сокращением тестов.

«Посмотрите на уровень надежности этих машин. Мне кажется, что у нас был всего один красный флаг, да и то проблема была устранена очень быстр.

Мы находимся в условиях стабильного технического регламента. И кто-то даже может возразить и вообще утверждать обратное. С учетом текущего уровня надежности техники и огромном количестве гонок в календаре чемпионата, почему бы нам вообще не сократить тесты до двух дней и вместо них не погоняться?

И если это (ограничение количества тестов) внесет немного хаоса в расстановку сил команд в начале сезона, разве это плохо? А у вас все равно впереди будет целый год, чтобы решить имеющиеся проблемы.

С нынешними двигателями, нынешним техническим регламентом, три дня тестов – это даже слишком много. А также нужно учитывать вопросы относительно регламента съемочных дней для обкатки, которые мы обсуждали на заседании Комиссии «Формулы-1».

А вот в 2026 году нас ждет совсем другая история. Ведь там новым будет абсолютно все – и двигатели, и шасси, и все остальное», – рассказал Хорнер.

«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен сама уверенность, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления