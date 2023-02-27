Джолион Палмер: «Хюлькенберг и Магнуссен – лучший состав в истории «Хааса»

Теги тесты Формула-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Джолион Палмер Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Авто

Джолион Палмер уверен, что приход Нико Хюлькенберга усилил «Хаас».

Немец заменил своего соотечественника Мика Шумахера и стал напарником Кевина Магнуссена. Палмер позитивно оценил подготовку команды к началу сезона.

«Это лучший состав в истории «Хааса». Хюлькенберга считали наиболее надежным вариантом. Есть ощущение, что Нико голоден до борьбы, и он очень здорово освоился. Наверное, это вызывало небольшие вопросы, ведь Нико не думал, что вернется.

Я считаю, они оба отличные ребята и быстрые гонщики, так что должны хорошо сработаться. Кроме того, машина у «Хааса» выглядит прилично, а тот факт, что Хюлькенберг хорошо адаптировался, очень обнадеживает. Похоже, атмосфера позитивная», – сказал бывший пилот «Формулы-1» Sky Sports.

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5 комментариев

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Алексей Ко
Ответ язнаюгдеты
Понятно стабильнее, но говорить, что это лучший состав в истории хааса - перебор
Сезон покажет. Ориентир же есть в лице Кевина
+1
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The Rock
Ответ язнаюгдеты
Хюлькенберг не быстрее Грожана
Халк не крашер, а это уже большой плюс по сравнению с Грожаном
+1
0
+1
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язнаюгдеты
Ответ Призрак83 «prizrak83»
Но стабильнее новичков
Понятно стабильнее, но говорить, что это лучший состав в истории хааса - перебор
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Призрак83 «prizrak83»
Ответ язнаюгдеты
Хюлькенберг не быстрее Грожана
Но стабильнее новичков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
язнаюгдеты
Хюлькенберг не быстрее Грожана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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