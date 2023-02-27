Джолион Палмер: «Хюлькенберг и Магнуссен – лучший состав в истории «Хааса»

уверен, что приход усилил « ».

Немец заменил своего соотечественника и стал напарником . Палмер позитивно оценил подготовку команды к началу сезона.

«Это лучший состав в истории «Хааса». Хюлькенберга считали наиболее надежным вариантом. Есть ощущение, что Нико голоден до борьбы, и он очень здорово освоился. Наверное, это вызывало небольшие вопросы, ведь Нико не думал, что вернется.

Я считаю, они оба отличные ребята и быстрые гонщики, так что должны хорошо сработаться. Кроме того, машина у «Хааса» выглядит прилично, а тот факт, что Хюлькенберг хорошо адаптировался, очень обнадеживает. Похоже, атмосфера позитивная», – сказал бывший пилот «Формулы-1» Sky Sports.

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