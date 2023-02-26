Гельмут Марко: «Думаю, состав топ-3 останется неизменным. Хотя в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед»

Советник « » поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

Также Марко рассказал, что новая машина получилась более удачной с точки зрения удобства для пилотов и подходит стилю пилотажа и , и Переса.

«Мы очень довольны тем, как прошли для нас предсезонные тесты. За все время у нас возникла всего одна проблема, и то небольшая.

Тем не менее, мы не знаем о возможностях конкурентов, сколько топлива в баках у них было на быстрых кругах. Если их машины были тяжелее нашей, то все относительно. Но, как бы то ни было, тесты доказали то, что наша машина быстра и надежна. В особенности оптимизма прибавляет наш темп на длинных отрезках – и у Ферстаппена, и у Переса. По темпу на длинной дистанции мы как минимум не уступили нашим конкурентам.

Теперь мы будем изучать все полученные данные и дорабатывать небольшие детали. Мы смотрим и на квалификационный, и на гоночный темп. На одном быстром круге «Феррари», как нам кажется, точно способна быть намного быстрее.

Посмотрим, что будет на следующей неделе. Думаю, состав топ-3 останется неизменным. Хотя в « » сделали большой шаг вперед, да и « » еще может преподнести сюрприз.

В прошлом году у нас была проблема. В начале сезона Чеко Пересу удавалось очень здорово управлять нашим болидом, но по мере дальнейшей работы по развитию машины она стала все больше подходить предпочтениям Ферстаппена.

Разница в том, что Ферстаппену нравится жесткая, подвижная, резкая передняя ось. У Переса же несколько другие предпочтения. Ему нравится более спокойная по поведению машина.

Однако в этом году нам, как кажется, удалось найти решение, которое позволяет обоим пилотам пользоваться своими навыками в полной мере», – рассказал Марко.

«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен – несокрушимый, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления