Серхио Перес: «Тесты в Бахрейне всегда получаются трудными – состояние трассы постоянно меняется»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

«Тесты очень короткие, так что было очень важно выжать из них максимум. Все сработало хорошо. Думаю, мы получили неплохое понимание того, как работает наша машина.

Понятно, что тесты в Бахрейне всегда получаются трудными. Потому что состояние трассы постоянно меняется – каждый раз, когда ты выезжаешь на трек. А покрытие очень жесткое. Так что это в целом трудная трасса для тестов.

Думаю, с учетом имеющихся возможностей, мы сделали что могли. Мы проанализировали большой объем данных, работая с настройками машины, адаптируясь к шинам. Мы в полном объеме выполнили программу на тесты и довольны этим.

Впереди нас ждет важный первый гоночный уик-энд. Условия будут такими же, как на тестах. Здорово начинать сезон, намного лучше подготовившись, чем в прошлом году», – рассказал Перес.

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1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Очень смешно. В этот раз ньюи построил звездолёт совсем без слабых мест,и хотя рб любит на тестах шифроваться , тачка так хороша что не получилось , в каком то быстром повороте у них гораздо выше перегрузки считай прижим тачки, и это при крыльях меньше мерсов, настолько много прижима от днища, мерс с учетом разницы в резине проиграл 8 десятых пересу. Похоже об отрывах конца прошлого сезона можно мечтать, хотя может фуры и смогут оказаться поближе благодаря движку. Ну а мерсу предстоит перестройка тачки, зироподы не позволяют соперничать со звездолётом. Короче очень смешно слушать про какие то сложности рб, тачка слишком хороша во всем.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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