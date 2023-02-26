Серхио Перес: «Тесты в Бахрейне всегда получаются трудными – состояние трассы постоянно меняется»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

«Тесты очень короткие, так что было очень важно выжать из них максимум. Все сработало хорошо. Думаю, мы получили неплохое понимание того, как работает наша машина.

Понятно, что тесты в Бахрейне всегда получаются трудными. Потому что состояние трассы постоянно меняется – каждый раз, когда ты выезжаешь на трек. А покрытие очень жесткое. Так что это в целом трудная трасса для тестов.

Думаю, с учетом имеющихся возможностей, мы сделали что могли. Мы проанализировали большой объем данных, работая с настройками машины, адаптируясь к шинам. Мы в полном объеме выполнили программу на тесты и довольны этим.

Впереди нас ждет важный первый гоночный уик-энд. Условия будут такими же, как на тестах. Здорово начинать сезон, намного лучше подготовившись, чем в прошлом году», – рассказал Перес.

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