Серхио Перес: «Тесты в Бахрейне всегда получаются трудными – состояние трассы постоянно меняется»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.
«Тесты очень короткие, так что было очень важно выжать из них максимум. Все сработало хорошо. Думаю, мы получили неплохое понимание того, как работает наша машина.
Понятно, что тесты в Бахрейне всегда получаются трудными. Потому что состояние трассы постоянно меняется – каждый раз, когда ты выезжаешь на трек. А покрытие очень жесткое. Так что это в целом трудная трасса для тестов.
Думаю, с учетом имеющихся возможностей, мы сделали что могли. Мы проанализировали большой объем данных, работая с настройками машины, адаптируясь к шинам. Мы в полном объеме выполнили программу на тесты и довольны этим.
Впереди нас ждет важный первый гоночный уик-энд. Условия будут такими же, как на тестах. Здорово начинать сезон, намного лучше подготовившись, чем в прошлом году», – рассказал Перес.
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