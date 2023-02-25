Джордж Расселл: «Мерседес» улучшил машину по ходу тестов, 3-й день прошел куда позитивнее»

доволен предсезонными тестами «Формулы-1».

В субботу пилот « » провел утреннюю сессию и стал восьмым по итогам дня. Его напарник выехал на трассу после обеда и показал второе время.

«Сегодня день прошел куда позитивнее. Мы сделали шаг вперед и добились прогресса, если говорить о вчерашних проблемах.

Я считаю, что мы улучшили машину по ходу тестов, и сегодня гораздо успешнее подобрали рабочее окно для W14. Впереди много работы, но теперь мы лучше готовы к следующей неделе», – отметил Расселл.

Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Перес показал лучшее время, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й

«Альфа Таури» – лучшая по количеству кругов на предсезонных тестах «Ф-1», «Макларен» – худший