Джордж Расселл: «Мерседес» улучшил машину по ходу тестов, 3-й день прошел куда позитивнее»
Джордж Расселл доволен предсезонными тестами «Формулы-1».
В субботу пилот «Мерседеса» провел утреннюю сессию и стал восьмым по итогам дня. Его напарник Льюис Хэмилтон выехал на трассу после обеда и показал второе время.
«Сегодня день прошел куда позитивнее. Мы сделали шаг вперед и добились прогресса, если говорить о вчерашних проблемах.
Я считаю, что мы улучшили машину по ходу тестов, и сегодня гораздо успешнее подобрали рабочее окно для W14. Впереди много работы, но теперь мы лучше готовы к следующей неделе», – отметил Расселл.
Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Перес показал лучшее время, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й
«Альфа Таури» – лучшая по количеству кругов на предсезонных тестах «Ф-1», «Макларен» – худший
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