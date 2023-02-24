Шарль Леклер о первом дне тестов: «Данные на трассе совпали с полученными на базе, мы довольны»

Пилот « » подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что команда осталась довольна проделанной работой.

«Мы довольны, потому что данные на трассе совпадают с данными, полученными ранее на базе при симуляциях, а это очень важно. Именно этому главным образом мы уделили внимание в первый день тестов – нужно было постараться поместить машину в различные сценарии, протестировать различные конфигурации и посмотреть, будут ли совпадать данные. Они совпали.

Сейчас мы не думаем о конкурентах и о результате «Ред Булл» в первый день. Ведь вчера у нас были совсем разные программы.

Мы довольны своей работой. При этом мы понятия не имеем, сколько топлива было в баках болида « » или на сколько сильно они атаковали. Вопросов очень много, так что мы не обращаем внимания на такие вещи. Мы сосредоточены на себе. Посмотрим, что случится в ближайшие дни», – рассказал Леклер.

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