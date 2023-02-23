Алонсо проведет 2-й день тестов в одиночку за «Астон Мартин»

Теги Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Фелипе Другович Авто

«Астон Мартин» определилась с графиком работы пилотов на пятницу, 24 февраля.

Фернандо Алонсо проведет утреннюю и дневную сессии второго дня предсезонных тестов «Формулы-1».

В четверг двукратный чемпион мира тестировал AMR23 вместе с резервным пилотом Фелипе Друговичем. Пока неизвестно, примет ли Другович участие в тестах в субботу – бразилец «будет наготове», сообщила команда. Завтра «Астон Мартин» опубликует расписание на заключительный день тестов.

По-прежнему непонятно, кто выступит на Гран-при Бахрейна в паре с Алонсо. Напомним, Ланс Стролл пропускает тесты из-за повреждений, полученных на велопрогулке.

Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)

Фелипе Другович: «Я и Вандорн готовы заменить Стролла на Гран-при Бахрейна – решение за «Астон Мартин»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AgipTm
похоже, что в кои то веки вовремя он свалил из предыдущей команды :)
альпин пока не едет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бехруз Каримов
Ответ Великий Алонсо
Отлично. Алонсо способен проехать хоть 300 кругов за день, он особенный, ждём улучшения результатов ❤️❤️❤️
😀👏👏👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Фурсов
Ответ Mr.Alien
Спорно про достойный болид, потому как вряд ли Астон сможет дотянуться до топ 3 команд, а уровень машины 4-5 места в кубке конструкторов и в прошлом году был. Посмотрим в общем. Конечно, хотелось бы видеть Деда в борьбе за подиумы и победы
Ньюи рассматривает АМ как конкурентов (Альпин нет), инсайдеры говорят что тачка хорошая на уровне топ-3, у красных нервная и козлящая машина пока что - так что все возможно. Выводы делать пока рано, но надежда хотя бы есть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.Alien
Ответ Дмитрий Фурсов
Деду похоже подвезли что-то хотя бы смахивающее на достойный болид в кои-то веки Пусть накатывает километраж, ему он очень полезен будет
Спорно про достойный болид, потому как вряд ли Астон сможет дотянуться до топ 3 команд, а уровень машины 4-5 места в кубке конструкторов и в прошлом году был. Посмотрим в общем. Конечно, хотелось бы видеть Деда в борьбе за подиумы и победы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
индийский огурчик
алонсо батя жми тапку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Отлично. Алонсо способен проехать хоть 300 кругов за день, он особенный, ждём улучшения результатов ❤️❤️❤️
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Фурсов
Деду похоже подвезли что-то хотя бы смахивающее на достойный болид в кои-то веки
Пусть накатывает километраж, ему он очень полезен будет
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий