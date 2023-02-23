Алонсо проведет 2-й день тестов в одиночку за «Астон Мартин»

«Астон Мартин» определилась с графиком работы пилотов на пятницу, 24 февраля.

проведет утреннюю и дневную сессии второго дня предсезонных тестов «Формулы-1».

В четверг двукратный чемпион мира тестировал AMR23 вместе с резервным пилотом . Пока неизвестно, примет ли Другович участие в тестах в субботу – бразилец «будет наготове», сообщила команда. Завтра «Астон Мартин» опубликует расписание на заключительный день тестов.

По-прежнему непонятно, кто выступит на Гран-при Бахрейна в паре с Алонсо. Напомним, пропускает тесты из-за повреждений, полученных на велопрогулке.

Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)

Фелипе Другович: «Я и Вандорн готовы заменить Стролла на Гран-при Бахрейна – решение за «Астон Мартин»