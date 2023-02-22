MotoGP. «Хонда» показала ливрею на сезон-2023

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Марк Маркес Хоан Мир Авто

Команда «Хонда» представила новую ливрею на сезон-2023.

Испанский нефтяной гигант Repsol остался титульным спонсором «Хонды», хотя некоторые издания сообщали о возможном прекращении сотрудничества.

В прошлом сезоне «Хонда» второй раз за последние три года не смогла выиграть ни одного Гран-при за весь чемпионат.

Выступать за «Хонду» продолжит шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес. Его новым напарником станет чемпион 2020 года Хоан Мир, который перешел в команду из покинувшей чемпионат «Сузуки».

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