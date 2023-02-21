Хюлькенберг дебютировал за рулем «Хааса» 2023 года
Нико Хюлькенберг опробовал новую машину «Хааса».
Ранее команда провела обкатку в Сильверстоуне – тогда за руль VF-23 сел Кевин Магнуссен. В Бахрейне настала очередь Хюлькенберга.
В следующий раз Нико снова будет управлять болидом «Хааса» послезавтра, 23 февраля. Немец проведет за «Хаас» утреннюю сессию первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».
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Фото: соцсети команды «Хаас»
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