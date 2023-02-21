Хюлькенберг дебютировал за рулем «Хааса» 2023 года

опробовал новую машину «Хааса».

Ранее команда провела обкатку в – тогда за руль VF-23 сел . В Бахрейне настала очередь Хюлькенберга.

В следующий раз Нико снова будет управлять болидом « » послезавтра, 23 февраля. Немец проведет за «Хаас» утреннюю сессию первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».

В «Ф-1» вдруг почернели все машины. Как это их ускоряет? Неужели другого способа нет?

Штайнер сообщил, что Риккардо хотел «10 ###### миллионов» за выступления в «Хаасе»

Фото: соцсети команды «Хаас»