Президент гоночного подразделения «Хонды» о прекращении сотрудничества с «Ред Булл»: «Это не является провалом»

Президент «Хонда Рейсинг» Кодзи Ватанабэ заявил, что в японской компании не считают провалом решение «Ред Булл» сменить технического партнера.

С 2026 года «Ред Булл» будет разрабатывать двигатели для «Формулы-1» совместно с «Фордом», а сотрудничество с «Хондой» закончится в 2025 году.

При этом в «Хонде» подали заявку на статус поставщика двигателей с 2026 года при новом моторном регламенте.

«Это не было провалом. Мы никогда не считали это в какой-либо степени провалом или неудачей. Как технические партнеры, мы постоянно поддерживаем связь с «Ред Булл». У нас есть много тем для обсуждения и многие вопросы мы обсуждаем.

Но по итогам нашего диалога было принято решение не продолжать наше сотрудничество после 2025 года. И на 2026 год подтвержденных планов пока нет. Вот и все.

С 2026 года «Ред Булл» будет сотрудничать с «Фордом», и мы заранее получили уведомление о том, что наше сотрудничество закончится в конце 2025 года.

Мы продолжаем сотрудничество, у нас прекрасные и доверительные отношения, и мы будем стремиться выигрывать чемпионат до 2025 года.

С 2026 года начнется сотрудничество « » и « » – нам по этому поводу сказать нечего. В то время как в других гоночных сериях мы продолжаем сотрудничать с «Ред Булл». Что касается конкретно «Формулы-1», то сейчас мы не можем сказать ничего определенного о своих планах на 2026 год и далее, но да, нам бы хотелось продолжать участвовать в «Ф-1», – рассказал Ватанабэ.

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