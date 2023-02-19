Дженсон Баттон о Хэмилтоне: «Многие заканчивают карьеру, когда у них больше нет болида, способного выигрывать гонки»

Теги Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Формула-1 Мерседес Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон уверен, что Льюис Хэмилтон не будет задумываться о завершении карьеры, пока претендует на победу в чемпионате.

По словам Баттона, негативно сказаться на мотивации Хэмилтона может лишь новый провал с конструкцией болида «Мерседеса»:

«У всех нас в карьере рано или поздно наступает такой момент. И это как раз причина, по которой многие принимают решение закончить карьеру – потому что у них больше нет болида, который выигрывает гонки. По этой причине в том числе ушел я. Ты вполне способен справляться с давлением за результат, с нагрузками из-за плотного календаря – если находишься за рулем машины, способной выигрывать. А когда нет – ты понимаешь, что с тебя хватит и хочешь уйти».

Прошлый сезон стал первым в карьере Хэмилтона, в котором он не выиграл ни одной гонки, но Баттон не видит в этом проблемы:

«Да, это так, но их машина все-таки выиграла гонку в прошлом году, в конце сезона они были достаточно сильны. Думаю, Льюис был в хорошей форме, он демонстрировал достаточно стабильные выступления во второй половине сезона. Он был очень быстр. Думаю, он хорошо начнет новый сезон и будет сразу готов атаковать. Полагаю, из-за этого Расселл окажется под довольно сильным давлением, но у «Мерседеса» в любом случае отличная папа пилотов», – рассказал Баттон.

Льюис Хэмилтон твердит: он – в лучшей форме в жизни. Ему 38, но взгляните – кажется, это правда

4 комментария

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LetTong
Да не уйдёт Льюис пока не оформит 8 титул. Будет до конца ждать чемпионский болид
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Антон Якимцев
Дык заканчивать карьеру, когда тебя заменили в топе перспективным новичком, а у тебя 1-3 титула всего - это одно, а когда еще недавний космовоз у тебя под попой, силы/физуха позволяют, а "рекорд" не за горами - совсем другое.
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Batt Monner
У Хэмилтона есть болид, способный хоть с трудом, но выигрывать гонки. Это доказал Рассел. Вопросы к Хэму, почему семикратный провел такой незврачный сезон и проиграл новичку. Сразу девальвирует его предыдущие достижения
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iden prime
1 испанцу просто за радость вр второй сегмент квалы попадать и бабло рубить.
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