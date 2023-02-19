Дженсон Баттон о Хэмилтоне: «Многие заканчивают карьеру, когда у них больше нет болида, способного выигрывать гонки»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года уверен, что Льюис Хэмилтон не будет задумываться о завершении карьеры, пока претендует на победу в чемпионате.

По словам Баттона, негативно сказаться на мотивации Хэмилтона может лишь новый провал с конструкцией болида «Мерседеса»:

«У всех нас в карьере рано или поздно наступает такой момент. И это как раз причина, по которой многие принимают решение закончить карьеру – потому что у них больше нет болида, который выигрывает гонки. По этой причине в том числе ушел я. Ты вполне способен справляться с давлением за результат, с нагрузками из-за плотного календаря – если находишься за рулем машины, способной выигрывать. А когда нет – ты понимаешь, что с тебя хватит и хочешь уйти».

Прошлый сезон стал первым в карьере Хэмилтона, в котором он не выиграл ни одной гонки, но Баттон не видит в этом проблемы:

«Да, это так, но их машина все-таки выиграла гонку в прошлом году, в конце сезона они были достаточно сильны. Думаю, Льюис был в хорошей форме, он демонстрировал достаточно стабильные выступления во второй половине сезона. Он был очень быстр. Думаю, он хорошо начнет новый сезон и будет сразу готов атаковать. Полагаю, из-за этого Расселл окажется под довольно сильным давлением, но у « » в любом случае отличная папа пилотов», – рассказал Баттон.

Льюис Хэмилтон твердит: он – в лучшей форме в жизни. Ему 38, но взгляните – кажется, это правда