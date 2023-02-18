ФИА не стала ограничивать сроки выражения заинтересованности от новых команд «Ф-1». Первоначальный дедлайн – 17 февраля

прояснила ситуацию, касающуюся процесса выражения заинтересованности от потенциальных команд «Формулы-1».

Первой это сделала «Андретти», заключившая договор с «Кадиллаком». Предполагается, что в «Ф-1» также пробуют попасть «Пантера Азия» и «Хайтек». По информации RacingNews365, заинтересованность уже высказали несколько команд.

В первоначальном варианте документов был прописан дедлайн – 17 февраля. После того, как все претенденты пройдут первую стадию, предполагалось опубликовать полные требования ФИА для подачи заявок.

Тем не менее, оказалось, что Федерация не стала устанавливать сроки для процесса выражения заинтересованности.

«Процесс, в ходе которого ФИА оценит кандидатов, сложный и включает в себя анализ бизнес-плана, технических возможностей и ресурсов.

Для первоначальной подачи документов нет дедлайна как такового, поскольку потенциальным командам может понадобится время для подготовки пакета документов, который требует ФИА», – пояснил пресс-секретарь Федерации.

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