Дженсон Баттон: «Полагаю, мы все надеемся, что уже на старте сезона за победы будут бороться три разных производителя»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года поделился впечатлениями от презентаций новых болидов. А также оценил перспективы лидеров в предстоящем сезоне.

«Сейчас « » остается единственной командой, чей реальный болид мы пока не видели, поскольку на презентации, очевидно, была прошлогодняя машина. Но в «Ред Булл» всегда строят отличные машины. Думаю, они будут конкурентоспособны.

« » выглядит очень неплохо. Судя по всему, они поработали над областями, в которых у них были слабые стороны, а в некоторых других областях пошли на небольшой риск. Их машина выглядит хорошо.

С «Мерседесом» же все довольно странно. Потому что я бы сказал, что они построили просто прекрасную машину. Именно болид «Мерседеса» я бы назвал самым красивым. Возможно, в дальнейшем они изменят конструкцию боковых понтонов. Удивлен, что они не сделали это за зиму, а собираются вносить изменения только по ходу сезона. Видимо, они верят в то, что в первых гонках сезона все равно справятся.

Вообще я с нетерпением жду борьбы за лидерство – полагаю, мы все надеемся, что уже на старте сезона за победы будут бороться три разных производителя, три разные команды. Думаю, на каком-то этапе сезона это и правда будет так», – рассказал Баттон.

«Мерседес» сохранил утопившую прошлый сезон «Ф-1» форму машины. В теории она – прорывная, и ее чистят от минусов