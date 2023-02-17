Кристиан Хорнер: «У Переса есть амбиции, но в текущей форме главным фаворитом является Ферстаппен»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил шансы Серхио Переса на чемпионский титул.

Мексиканский гонщик заявил о стремлении выиграть титул, рассказывая о целях на предстоящий сезон.

«Возможно ли это с таким Максом, в его текущей форме? Он действующий чемпион и является главным фаворитом. Разумеется, у Чеко есть амбиции, но это и понятно – ведь иначе зачем бы он тогда вообще выступал в гонках? Тем не менее, реальность такова, что в контексте сезона целиком шансы Ферстаппена будут выше, чем у Переса.

Как бы то ни было, как вы и сами знаете, у Чеко есть все необходимые качества, чтобы находиться на лидирующих позициях. И нам, в конечном счете, нужна два гонщика, выступающих на самом высоком уровне, ведь мы боремся и за Кубок конструкторов», – рассказал Хорнер.

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6 комментариев

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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Для этого не надо быть Хорнером чтобы прийти к такому умозаключению, Перес хуже по всем аспектам, я бы даже сказал Перес это не топ-пилот. Его в принципе и взяли в РБ на роль вторикеллы.
Он безусловно топ-пилот. Погляди как быстро он адаптировался. Буквально сразу же. И вспомни, что показывали Гасли, да Албоны. Они тупо не могли справится с болидом даже. ездили на нем будто бы в Альфа Таури сидят.
Другое дело, что победить Ферстаппена ему будет невозможно по всем параметрам, в том числе и внутрикомандным. Но с другой стороны, никто бы этого не сделал.
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GenBardak
Ещё даже тесты не начались, а Серёже уже сообщили кто он и что он.
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Konstantin Zagainov
Ответ Jurgen Klinsmann
даже если он сказал бы, что шансы перед сезоном абсолютно равны, то всем было бы очевидно, что это неправда. так что лучше пусть как есть говорит, чем врать как некоторые.
Несомненно. Мне, скорее, непонятно, на что рассчитывал Перес, давая такой комментарий. Может Хорнера потроллить хотел...
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Великий Алонсо
Для этого не надо быть Хорнером чтобы прийти к такому умозаключению, Перес хуже по всем аспектам, я бы даже сказал Перес это не топ-пилот. Его в принципе и взяли в РБ на роль вторикеллы.
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Jurgen Klinsmann
Ответ Konstantin Zagainov
Ну и кто бы сомневался? Чеко прямо указали на его место. В том числе и в плане поддержки со стороны команды
даже если он сказал бы, что шансы перед сезоном абсолютно равны, то всем было бы очевидно, что это неправда. так что лучше пусть как есть говорит, чем врать как некоторые.
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+6
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Konstantin Zagainov
Ну и кто бы сомневался? Чеко прямо указали на его место. В том числе и в плане поддержки со стороны команды
+2
-2
0
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