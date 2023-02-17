Кристиан Хорнер: «У Переса есть амбиции, но в текущей форме главным фаворитом является Ферстаппен»

Руководитель « » оценил шансы на чемпионский титул.

Мексиканский гонщик заявил о стремлении выиграть титул, рассказывая о целях на предстоящий сезон.

«Возможно ли это с таким , в его текущей форме? Он действующий чемпион и является главным фаворитом. Разумеется, у Чеко есть амбиции, но это и понятно – ведь иначе зачем бы он тогда вообще выступал в гонках? Тем не менее, реальность такова, что в контексте сезона целиком шансы Ферстаппена будут выше, чем у Переса.

Как бы то ни было, как вы и сами знаете, у Чеко есть все необходимые качества, чтобы находиться на лидирующих позициях. И нам, в конечном счете, нужна два гонщика, выступающих на самом высоком уровне, ведь мы боремся и за Кубок конструкторов», – рассказал Хорнер.

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