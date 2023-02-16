Дебют водородной категории в Ле-Мане отложен до 2026 года

Введение категории прототипов на водороде для гонки «24 часа Ле-Мана» отложили еще на год.

Изначально планировалось, что новая категория появится в 2024 году. Из-за пандемии коронавируса дебют сместили на 2025-й. Теперь дебют отложили вновь – до 2026 года.

Организаторы «24 часов Ле-Мана» работают над разработкой болида на водороде вместе с компанией GreenGT, в создании шасси участвуют Red Bull Advanced Technologies и «Орека».

Консультант организаторов Бернар Никло прокомментировал решение:

«Мы действительно считаем, что машина на водороде может быть конкурентоспособной в Ле-Мане в борьбе с болидами на водороде, хоть это очень трудно. Мы считаем, что это реалистично: исследование Red Bull Advanced Technology четко показало, что цель достижима.

Очевидно, построить конкурентоспособную машину тяжело. А автопроизводителям нужна эта категория, они готовы пойти на риск.

Я считаю, что сосуществовать с категорией гиперкаров проще в 2026-2027 годах, чем в 2024-м, когда гиперкары окажутся в центре внимания. Сложно было бы внедрить водородную категорию, так что в конечном счете задержка – это не так страшно».

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