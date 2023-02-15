Джордж Расселл: «Мы не собираемся ограничивать свои взгляды или высказывания из-за какого-то глупого постановления»

Пилот « » прокомментировал ситуацию с запретом для гонщиков делать несогласованные заранее политические заявления.

Рассел, который также является президентом Ассоциации гонщиков Гран-при, выразил недоумение подобным запретом – и предположил, что в данном случае имеет место недопонимание.

«Я пока не уверен, что понимаю, почему ФИА заняла такую позицию. Мне подобный запрет кажется совершенно необязательным – и в нашем спорте, и в мире, в котором мы сейчас живем.

Вполне естественно, что нам бы хотелось прояснить ситуацию, и я верю, что все разрешится. Думаю, имело место какое-то недопонимание. И сейчас я вряд ли могу что-то добавить к этому.

Мы просто хотим прояснить ситуацию – понять, как обстоят дела. Но мы не собираемся ограничивать свои взгляды или высказывания из-за какого-то глупого постановления. Мы здесь для того, чтобы иметь свободу слова и в том числе делиться любыми взглядами на вещи.

Уверен, ситуация прояснится. И я очень надеюсь, что это случится до первой гонки сезона. Не могу себе представить, чтобы они действительно хотели ограничить любого из нас и не дать возможности выражать свои взгляды.

Это вопрос свободы слова, мы имеем право делиться своими взглядами на любой платформе, что пожелаем. Так что я бы не был слишком обеспокоен.

В этом месяце я не общался с Мохаммедом бен Сулайемом – ну или с того момента, как он, скажем так, объявил об отдалении от дел «Формулы-1». Но я постоянно поддерживаю связь с гоночным директором Нильсом Виттихом, обсуждая спортивные, гоночные вопросы.

И мы ведем хороший, конструктивный диалог, в котором каждый гонщик может изложить свою точку зрения, а он задает нам вопросы о том, за счет чего в будущем мы могли бы еще улучшить «Формулу-1».

Что же касается диалога непосредственно с Мохаммедом бен Сулайемом – полагаю, в какой-то момент нам нужно будет побеседовать относительно того, как действовать дальше», – рассказал Расселл.

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