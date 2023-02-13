Джордж Расселл: «Никто не помнит, что я выиграл у Хэмилтона по очкам – я стал лишь четвертым»

Джордж Расселл рассказал о том, как воспринимает успех в сражении с .

Расселл опередил опытного напарника по итогам своего первого сезона в « ».

«Для меня важнее победа в Бразилии, чем положение в турнирной таблице. В конце концов, никто не помнит, что я выиграл у Льюиса по очкам. Я стал лишь четвертым.

Если бы год назад мне предложили победу, поул и восемь подиумов, я бы ответил: «Нет, спасибо». Мои амбиции и амбиции команды гораздо выше», – заявил Расселл Auto, Motor und Sport.

Джордж также поделился мнением о работе с семикратным чемпионом «Формулы-1»:

«Думаю, у нас с Льюисом хорошие отношения. Может, потому что в прошлом разница в возрасте между напарниками была меньше, гонщики сражались за лидерство внутри команды. В нашем случае первого номера нет, мы в равных условиях.

Мы помогаем друг другу, стараемся улучшить машину и вернуть «Мерседес» на вершину. Динамика внутри команды отличается от того, что было, скажем, между Льюисом и [Алонсо], [Феттелем] и [Уэббером] или Простом и Сенной – сражались пилоты примерно одного возраста.

Надеюсь, все так и продолжится. Если отношения испортятся, это не пойдет на пользу команде и плохо скажется на нас самих. Может, отсутствие машины для побед помогло нам понять важность хороших отношений», – приводит слова британца GPblog.

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