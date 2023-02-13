Джордж Расселл: «Никто не помнит, что я выиграл у Хэмилтона по очкам – я стал лишь четвертым»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Марк Уэббер Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл рассказал о том, как воспринимает успех в сражении с Льюисом Хэмилтоном.

Расселл опередил опытного напарника по итогам своего первого сезона в «Мерседесе».

«Для меня важнее победа в Бразилии, чем положение в турнирной таблице. В конце концов, никто не помнит, что я выиграл у Льюиса по очкам. Я стал лишь четвертым.

Если бы год назад мне предложили победу, поул и восемь подиумов, я бы ответил: «Нет, спасибо». Мои амбиции и амбиции команды гораздо выше», – заявил Расселл Auto, Motor und Sport.

Джордж также поделился мнением о работе с семикратным чемпионом «Формулы-1»:

«Думаю, у нас с Льюисом хорошие отношения. Может, потому что в прошлом разница в возрасте между напарниками была меньше, гонщики сражались за лидерство внутри команды. В нашем случае первого номера нет, мы в равных условиях.

Мы помогаем друг другу, стараемся улучшить машину и вернуть «Мерседес» на вершину. Динамика внутри команды отличается от того, что было, скажем, между Льюисом и Фернандо [Алонсо], Себастьяном [Феттелем] и Марком [Уэббером] или Простом и Сенной – сражались пилоты примерно одного возраста.

Надеюсь, все так и продолжится. Если отношения испортятся, это не пойдет на пользу команде и плохо скажется на нас самих. Может, отсутствие машины для побед помогло нам понять важность хороших отношений», – приводит слова британца GPblog.

Джордж Расселл о возможной борьбе с Хэмилтоном за титул: «У нас нет причин для конфликта, все будет как обычно»

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mortimer1
Ответ Nick
Во что он "выиграл Льюиса"? Льюис был ставкой в покере или каком-нибудь пари? В какую сумму оценивался Льюис? Ох и позорище.
Действительно, какое же позорище Льюис
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pan_admiral
Ну так забирай его тогда, теперь он твой. Пускай у вас всё будет по европейски.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dw4xbhdgb8
Как же ты задолбал, джордж.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick
Во что он "выиграл Льюиса"? Льюис был ставкой в покере или каком-нибудь пари? В какую сумму оценивался Льюис?
Ох и позорище.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Уэббер
У Джорджа что-то плохо с памятью, разница в возрасте между Феттелем и Уэббером была существенной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ширяев, быстро исправил заголовок, не позорься.
Как вас на работу-то берут таких?
Для самоуспокоения буду думать, что в спешке или невнимательности была пропущена "у". Лучше быть невнимательным, чем нерусем-новостником на российском ресурсе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick
Ответ Санитар-волк
Перевочику - двойка вот за это: "никто не помнит, что я выиграл Льюиса по очкам". Можно или "обыграть Льюиса по очкам", или "Опередить Льюиса по очкам", или "выиграть У Льюиса по очкам", три варианта на выбор ))
Так и запишем - Михаил Ширяев русским языком не владеет.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Перевочику - двойка вот за это: "никто не помнит, что я выиграл Льюиса по очкам".

Можно или "обыграть Льюиса по очкам", или "Опередить Льюиса по очкам", или "выиграть У Льюиса по очкам", три варианта на выбор ))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий