Джордж Расселл: «Никто не помнит, что я выиграл у Хэмилтона по очкам – я стал лишь четвертым»
Джордж Расселл рассказал о том, как воспринимает успех в сражении с Льюисом Хэмилтоном.
Расселл опередил опытного напарника по итогам своего первого сезона в «Мерседесе».
«Для меня важнее победа в Бразилии, чем положение в турнирной таблице. В конце концов, никто не помнит, что я выиграл у Льюиса по очкам. Я стал лишь четвертым.
Если бы год назад мне предложили победу, поул и восемь подиумов, я бы ответил: «Нет, спасибо». Мои амбиции и амбиции команды гораздо выше», – заявил Расселл Auto, Motor und Sport.
Джордж также поделился мнением о работе с семикратным чемпионом «Формулы-1»:
«Думаю, у нас с Льюисом хорошие отношения. Может, потому что в прошлом разница в возрасте между напарниками была меньше, гонщики сражались за лидерство внутри команды. В нашем случае первого номера нет, мы в равных условиях.
Мы помогаем друг другу, стараемся улучшить машину и вернуть «Мерседес» на вершину. Динамика внутри команды отличается от того, что было, скажем, между Льюисом и Фернандо [Алонсо], Себастьяном [Феттелем] и Марком [Уэббером] или Простом и Сенной – сражались пилоты примерно одного возраста.
Надеюсь, все так и продолжится. Если отношения испортятся, это не пойдет на пользу команде и плохо скажется на нас самих. Может, отсутствие машины для побед помогло нам понять важность хороших отношений», – приводит слова британца GPblog.
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Ох и позорище.
Как вас на работу-то берут таких?
Для самоуспокоения буду думать, что в спешке или невнимательности была пропущена "у". Лучше быть невнимательным, чем нерусем-новостником на российском ресурсе.
Можно или "обыграть Льюиса по очкам", или "Опередить Льюиса по очкам", или "выиграть У Льюиса по очкам", три варианта на выбор ))