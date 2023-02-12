Ромен Грожан о возвращении в «Ф-1»: «Прямо сейчас предпочел бы остаться в «Индикаре», но когда появляется конкретное предложение, ты можешь и передумать»
Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан не стал исключать возможное возвращение в чемпионат.
Считается, что Грожан может быть интересен «Андретти», если заявка команды на участие в «Ф-1» в итоге будет одобрена.
«Безусловно, «Формула-1» остается вершиной автоспорта. Если «Андретти» удастся попасть в чемпионат, им предстоит очень многое сделать, пройти большой путь – как ранее это сделал «Хаас».
Я бы сказал, что прямо сейчас предпочел бы остаться в «Индикаре», но опять же, никогда не знаешь, что случится в будущем. Когда перед тобой кладут конкретное предложение, порой ты можешь и передумать», – рассказал Грожан.
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