Ромен Грожан о возвращении в «Ф-1»: «Прямо сейчас предпочел бы остаться в «Индикаре», но когда появляется конкретное предложение, ты можешь и передумать»

Бывший пилот «Формулы-1» не стал исключать возможное возвращение в чемпионат.

Считается, что Грожан может быть интересен «Андретти», если заявка команды на участие в «Ф-1» в итоге будет одобрена.

«Безусловно, « » остается вершиной автоспорта. Если « » удастся попасть в чемпионат, им предстоит очень многое сделать, пройти большой путь – как ранее это сделал «Хаас».

Я бы сказал, что прямо сейчас предпочел бы остаться в « », но опять же, никогда не знаешь, что случится в будущем. Когда перед тобой кладут конкретное предложение, порой ты можешь и передумать», – рассказал Грожан.

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