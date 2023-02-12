Технический директор «Хааса» об обновлениях болида в ходе сезона-2023: «Не буду портить сюрприз»

Технический директор « » Симоне Реста рассказал о планах команды по улучшению болида в сезоне-2023.

В последние годы «Хаас» мало занимался машиной в течение года: в 2021-м команда бросила все силы на подготовку к новому регламенту, а в 2022-м американцы всего лишь один раз серьезно обновили болид. По словам Ресты, в этом году ситуация изменится.

«По поводу обновлений – думаю, это одна из самых модных тем в «Формуле-1», так что не буду портить сюрприз.

Конечно, по сравнению с прошлым годом наша программа обновлений станет сильней – мы до сих пор над ней работаем. Мы лишь в самом начале. Мы только недавно определились с тем, какой будет машина на старте сезоне. Теперь команда работает над ней.

Мы наметили себе план [обновлений], но пока что слишком рано говорить, что мы будем делать и когда», – сказал Реста.

Также он высказался о новых финансовых возможностях «Хааса»: команда стала восьмой в прошлом году (то есть получила больше призовых, чем в последние сезоны) и заключила контракт с новым титульным спонсором MoneyGram – компания, занимающаяся цифровыми платежами с карты на карту.

«Восьмое место в Кубке Конструкторов в 2022-м – это отличный результат для команды. Конечно, мы нацелены всегда быть лучше, но думаю, мы сделали хороший шаг вперед, который принес команде дополнительные ресурсы. Мы всегда пытаемся увеличить максимальную сумму денег, которую можем вложить в дальнейшее развитие.

Наличие сильной программы развития болида в течение сезона – это одна из целей нашего нового проекта [с MoneyGram]».

Технический директор «Хааса»: «Машина 2023 года была серьезно переработана – некоторые компоненты подверглись радикальным изменениям»