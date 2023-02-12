Технический директор «Хааса»: «Машина 2023 года была серьезно переработана – некоторые компоненты подверглись радикальным изменениям»

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал об изменениях в конструкции нового болида в сравнении с прошлогодней машиной.

«Мы рассматривали все области болида, дорабатывая машину в сравнении с тем, что было в 2022 году. Мы стремились сохранить несколько удачных компонентов от прошлогодней машины, но при этом постарались улучшить аэродинамическую эффективность болида, снизить вес ключевых компонентов и повысить их качество.

Машина была серьезно переработана – некоторые компоненты подверглись радикальным изменениям. Да, в основном мы говорим скорее о доработке болида 2022 года, однако очень и очень многие компоненты были переработаны радикальным образом», – рассказал Реста.

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