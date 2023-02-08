Макс Ферстаппен: «Не вижу причин, почему «Ред Булл» нужно вдруг менять ливрею»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не видит проблем в новой ливрее команды.

После презентации многие назвали новую ливрею скучной, поскольку внешне она почти никак не отличается от предыдущих.

«Наша ливрея в целом не меняется годами. Но мне кажется, что новая машина выглядит здорово. Машина демонстрирует традиционные цвета «Ред Булл». Мы добились больших успехов, выступая в этих цветах, так что я не вижу причин, почему «Ред Булл» нужно вдруг менять ливрею», – рассказал Ферстаппен.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

1 комментарий

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mr.D.K
Ничего не поменяли, нечего и писать….)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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