Кристиан Хорнер: «Не вижу для Бинотто роли в «Ред Булл»
Кристиан Хорнер исключил переход Маттиа Бинотто в «Ред Булл».
Итальянский специалист покинул пост руководителя «Феррари», его место занял Фредерик Вассер.
«Я не вижу роли, которую он мог бы играть в нашей команде.
Пожалуй, у него появятся возможности в командах, которых занимают более низкие позиции на решетке», – отметил руководитель «Ред Булл» в интервью MotorSport Magazine.
Ранее «невозможным» назвал переход Бинотто в «Мерседес» Тото Вольфф. Впрочем, исполнительный директор немецкой команды предположил, что заполучить Маттиа захотят многие коллективы.
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