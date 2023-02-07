Кристиан Хорнер: «Не вижу для Бинотто роли в «Ред Булл»

исключил переход в «Ред Булл».

Итальянский специалист покинул пост руководителя « », его место занял .

«Я не вижу роли, которую он мог бы играть в нашей команде.

Пожалуй, у него появятся возможности в командах, которых занимают более низкие позиции на решетке», – отметил руководитель « » в интервью MotorSport Magazine.

Ранее «невозможным» назвал переход Бинотто в «Мерседес» Тото Вольфф. Впрочем, исполнительный директор немецкой команды предположил, что заполучить Маттиа захотят многие коллективы.

Тото Вольфф о переходе Бинотто в «Мерседес»: «Это невозможно»

Первая речь нового шефа «Феррари»: второго пилота не будет, цель – титул, ошибки прошлого уже расследуются