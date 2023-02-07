Кристиан Хорнер: «Не вижу для Бинотто роли в «Ред Булл»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Маттиа Бинотто Фредерик Вассер Авто

Кристиан Хорнер исключил переход Маттиа Бинотто в «Ред Булл».

Итальянский специалист покинул пост руководителя «Феррари», его место занял Фредерик Вассер.

«Я не вижу роли, которую он мог бы играть в нашей команде.

Пожалуй, у него появятся возможности в командах, которых занимают более низкие позиции на решетке», – отметил руководитель «Ред Булл» в интервью MotorSport Magazine.

Ранее «невозможным» назвал переход Бинотто в «Мерседес» Тото Вольфф. Впрочем, исполнительный директор немецкой команды предположил, что заполучить Маттиа захотят многие коллективы.

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2 комментария

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PredatorMax
А я вижу!
Даешь Бинотто главным стратегом РБ!
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うちはイタチ
жёска он его, но по факту
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