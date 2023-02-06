Логан Сарджент: «В 2021 году думал, что мечта попасть в «Ф-1» окончательно мертва»

Новичок « » Логан Сарджент рассказал, что еще два года назад уже не надеялся попасть в «Формулу-1».

В 2020 году Сарджент почти стал чемпионом «Формулы-3» в составе «Премы» – в итоге американец в борьбе за титул всего три очка уступил своему напарнику Оскару Пиастри.

Однако в 2021 году после смены команды Сарджент уже не боролся за чемпионат, выиграв всего одну гонку за весь сезон. Также Сарджент начал участвовать в гонках серии «Ле-Ман».

«Честно говоря, в тот момент я на сто процентов был уверен, что мечта попасть в «Формулу-1» окончательно мертва. В тот момент я считал, что скорее пойду по пути выступлений в гонках на выносливость или в «Индикаре». И на тот момент меня это вполне устраивало.

Просто такова была реальность. Я считал, что у меня есть всего два места, где я могу продолжить карьеру. Место в «Формуле-3» главным образом помогало хоть как-то провести время, оставаясь за рулем болида и помогая команде двигаться вперед. При этом гонки в LMP2 и GT помогали получать удовольствие, а также давали какой-то опыт в новых классах. Но в итоге, как мне кажется, тот опыт здорово мне помог и пошел на пользу. Так что я ни о чем не жалею», – рассказал Сарджент.

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