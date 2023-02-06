Дэйв Робсон о новом болиде «Уильямса»: «Вероятно, наиболее очевидным отличием от прошлогодней машины будет форма боковых понтонов»

Руководитель отдела технических характеристик болида « » Дэйв Робсон рассказал о том, чего стоит ждать от новой машины команды в 2023 году.

На презентации «Уильямс» показал только обновленную ливрею, в то время как новый болид FW45 команда покажет только на предсезонных тестах.

«Работа идет хорошо, процесс постройки болида продолжается. Очень большая часть узлов болида уже была протестирована независимо друг от друга, а теперь машина начинает собираться в единое целое и уже совсем скоро будет готова выехать на трассу. Так что процесс постройки болида идет хорошо.

Если говорить о сравнениях с предыдущей машиной0 FW44, то с точки зрения внешнего вида новый болид будет эволюционной версией предшественника. К тому же в техническом регламенте произошли некоторые изменения, вы все уже скоро увидите.

Вероятно, наиболее очевидным отличием от прошлогодней машины будет форма боковых понтонов. Процесс изменения этих узлов мы начали еще в прошлом году – с пакетом обновлений, который привезли на этап в Сильверстоуне. Но из-за расположения систем охлаждения в прошлогодней машине мы не смогли внести те изменения, которые хотели. Теперь же у нас появилась возможность полностью переработать данную область», – рассказал Робсон.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?