Логан Сарджент: «Формула-1» в скором времени обгонит NASCAR и «Индикар» по популярности в Америке»

Пилот « » Логан Сарджент считает, что «Формула-1» в ближайшее время станет самой популярной гоночной серией в США.

«Как кажется, сейчас интерес к «Ф-1» стал почти таким же большим, как к NASCAR и « ». Если не больше. Сложно говорить конкретно, не видя цифр, но кажется, что сейчас «Формула-1» становится в США все популярнее. И это не может не радовать.

Да, понятно, что у и «Индикара» есть много преданных фанатов, которым не нравятся другие гонки. Но мне кажется, что с учетом того, как «Формула-1» развивается в Америке, она уже в скором времени обгонит другие серии по популярности. Если уже не сделала этого».

Сарджент согласен с тем, что немаловажную роль в росте популярности «Ф-1» сыграл сериал Drive to Survive:

«Честно говоря, мне кажется, что раньше людей не интересовала «Формула-1», они просто не совсем понимали, что это такое. Забавно, потому что теперь люди часто пишут мне что-то вроде: «Эй, а я теперь понял, что это на самом деле, насколько это большой мир». Так что с точки зрения ситуации в Америке мир «Формулы-1» полностью изменился. Все знают, что « » пришла сюда по-настоящему. Приятно видеть такой переход и я надеюсь, что эта тенденция продолжится».

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