Кристиан Хорнер: «Для меня статус фаворита ничего не значит»

Руководитель «Ред Булл» не считает, что команда подходит к старту сезона-2023 в качестве главного фаворита в борьбе за титул.

По мнению Хорнера, предыдущие успехи ничего не гарантируют «Ред Булл».

«Благодаря тому, чего мы достигли в прошлом году, мы подойдем к старту нового сезона, имея статус «фаворита». Но для меня это ничего не значит. Фаворитом будет тот, чья машина окажется лучшей в Бахрейне.

Чтобы добиться успеха в «Формуле-1» и победить, нужно всегда выступать на самом высоком уровне. Особенно с учетом того, как сильно сейчас в чемпионате выросла конкуренция.

При этом наша команда технических специалистов выдающимся образом поработала в прошлом году, особенно учитывая то, как поздно годом ранее команда переключила свое мнением на машину 2022 года. В этом отношении отставание от некоторых конкурентов было вплоть до шести месяцев. Так что я надеюсь, что Пьер Ваше (технический директор « ») и его команда технических специалистов вновь сможет пересечь этот мост и с машиной 2023 года», – рассказал Хорнер.

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