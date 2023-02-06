Валттери Боттас: «Я лишь в 2021-м признал, что Хэмилтон сильнее»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Валттери Боттас психология Альфа Ромео Здоровье Авто

Валттери Боттас рассказал о психологических трудностях в «Мерседесе».

Боттас выступал за немецкую команду в 2017-2021 годах в паре с Льюисом Хэмилтоном. Финн сообщил, что в 2021-м ему потребовалась помощь психолога из-за неопределенности с будущим. С сезона-2022 Валттери представляет «Альфа Ромео».

«Сложный период: мое будущее оказалось под вопросом, я не знал, за какую команду буду выступать. Было тяжело обратиться за помощью. Ты думаешь, что являешься крутым парнем, которому не нужна помощь, а проблемы можно решить, просто посмотрев в зеркало. Но профессионал может задать верные вопросы и открыть множество замков.

Я привык сражаться, поэтому смириться было трудно. Лишь в свой последний сезон [в «Мерседесе»] я признал, что Льюис Хэмилтон сильнее как пилот. Я постоянно думал о том, как победить его и завоевать титул. Это были достаточно напряженные пять сезонов», – заявил Боттас.

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4 комментария

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United_LP
Ответ Анатолий Зубков
А Джеймс еще в 2017 признал, что Хэмилтон сильнее.
Скорее Тото признал, что Хем как ни крути будет сильнее.
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Ответ Анатолий Зубков
А Джеймс еще в 2017 признал, что Хэмилтон сильнее.
Валттери Боттас: «Я лишь в 2021-м признал существование Джеймса»
+1
0
+1
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slavery
Валера решил подтвердить дурацкий стереотип о финнах, что якобы тормозят, осознав только в 2021 то, что было понятно в 2017 сразу
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Зубков
А Джеймс еще в 2017 признал, что Хэмилтон сильнее.
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+2
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