Валттери Боттас: «Я лишь в 2021-м признал, что Хэмилтон сильнее»

Валттери Боттас рассказал о психологических трудностях в «Мерседесе».

Боттас выступал за немецкую команду в 2017-2021 годах в паре с . Финн сообщил, что в 2021-м ему потребовалась помощь психолога из-за неопределенности с будущим. С сезона-2022 Валттери представляет « ».

«Сложный период: мое будущее оказалось под вопросом, я не знал, за какую команду буду выступать. Было тяжело обратиться за помощью. Ты думаешь, что являешься крутым парнем, которому не нужна помощь, а проблемы можно решить, просто посмотрев в зеркало. Но профессионал может задать верные вопросы и открыть множество замков.

Я привык сражаться, поэтому смириться было трудно. Лишь в свой последний сезон [в « »] я признал, что Льюис Хэмилтон сильнее как пилот. Я постоянно думал о том, как победить его и завоевать титул. Это были достаточно напряженные пять сезонов», – заявил Боттас.

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