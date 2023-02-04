Де Врис выиграл суд и не будет отдавать половину зарплаты в «Ф-1»

Новичку «Альфа Таури» не придется отдавать половину зарплаты в «Формуле-1» нидерландскому миллионеру Джероену Схотхорсту.

В 2018 году Схотхорст одолжил де Врису 250000 евро через инвестиционную компанию Investrand для выступлений в «Формуле-2». По условиям договора Ник обязался возвращать долг, на который начислялись три процента в год, а также выплачивать половину зарплаты в «Ф-1». При непопадании нидерландца в «Ф-1» до конца 2022 года кредит аннулировался и считался погашенным. Спортсмен успел выплатить около 190000 евро, выступая в качестве резервного и тест-пилота в «Ф-1».

Де Врис принял участие в Гран-при Италии-2022 вместо пилота « » , а с сезона-2023 является основным гонщиком « ». Ник посчитал, что соглашение с Схотхорстом автоматически завершено, так как в 2022-м у него не было контракта призового пилота в «Ф-1», из-за чего миллионер подал в суд.

Судья встал на сторону Де Вриса:

«Да, он выступил в «Ф-1» 11 сентября 2022 года на , но сделал это как резервный пилот. В тот момент у него не было контракта, он просто заместил другого гонщика, который слег с аппендицитом».

Кроме этого, судья не согласился с утверждениями Схотхорста о том, что де Врис якобы не сообщал миллионеру полную информацию о своих контрактах. Сведения требовалась для того, чтобы определить долю доходов, которые Ник должен возвращать в счет уплаты долга. Де Врис не рассказал Схотхорсту о соглашении с « » в 2018 году, однако спонсорский контракт не относился к его гоночной деятельности, поэтому пилот имел право не делиться доходом с него.

«Я выполнил свои обязательства перед Investrand и всегда предоставлял всю информацию, которую должен был по договору. Так что решение суда соответствует моим ожиданиям. Надеюсь, теперь ситуация утихнет, и я смогу сосредоточиться на подготовке к сезону «Формулы-1», – прокомментировал итог заседания де Врис.

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