Юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон проехал на болиде 2011 года в рамках демонстрационных заездов

Теги Ред Булл Формула-1 12 часов Батерста Лиам Лоусон Авто

Юниор «Ред Булл» и резервист Лиам Лоусон принял участие в показательных заездах на автодроме «Маунт Панорама» в Австралии. Мероприятие устроили перед гонкой «12 часов Батерста».

Лоусон пилотировал RB7 – с этим болидом Себастьян Феттель стал двукратным чемпионом «Ф-1», а «Ред Булл» двукратным обладателем Кубка Конструкторов.

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