Юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон проехал на болиде 2011 года в рамках демонстрационных заездов

Юниор «Ред Булл» и резервист принял участие в показательных заездах на автодроме «Маунт Панорама» в Австралии. Мероприятие устроили перед гонкой «12 часов Батерста».

Лоусон пилотировал RB7 – с этим болидом Себастьян Феттель стал двукратным чемпионом «Ф-1», а « » двукратным обладателем Кубка Конструкторов.

Конфуз с боссом «Ф-1» на презентации болида «Ред Булл»: его звали на сцену, а он не вышел. Решил не пиарить чемпионов