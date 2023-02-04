Доменикали передумал выступать на презентации «Ред Булл», чтобы не пиарить команду. Руководитель «Ф-1» ожидал, что мероприятие посвятят «Форду»

Журналист Крис Медланд рассказал, почему на презентации «Ред Булл» возникла неразбериха, связанная с запланированным выступлением руководителя «Формулы-1» .

Ближе к завершению мероприятия ведущий позвал на сцену Доменикали, однако итальянец так и не появился, в результате чего возникла неловкая пауза. Как сообщил Медланд, в это время итальянец давал ему интервью. Стефано передумал, поскольку оказалось, что презентация, на которой было объявлено о возвращении «Форда» в «Ф-1», в основном посвящена «Ред Булл», а не американскому производителю. Руководитель серии посчитал, что его речь могут воспринять как пиар одного из участников, а присутствовать на презентациях всех команд не собирался.

«Это подчеркивает разницу между ожиданиями некоторых заинтересованных лиц и планами «Ред Булл», – отметил Медланд.

Доменикали предупредил организаторов, что решил не выступать, но до ведущего данная информация не дошла.

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