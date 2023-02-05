Серхио Перес: «Хочу бороться за победу на каждом Гран-при. Это моя главная цель»

Пилот « » рассказал о целях на предстоящий сезон.

По словам Переса, он настраивается на борьбу за победу в каждой гонке и будет стараться использовать все доступные возможности.

«Я хочу максимально использовать потенциал нового болида «Ред Булл», который мы получим. Хочу бороться за победу на каждом Гран-при. Это моя главная цель, я упорно работаю ради ее достижения.

Во время зимнего перерыва я много работал с инженерами – мы старались разобрать причины неудачных гонок. Порой мы выбирали направления для работы с настройками болида, которые оказывались неверными. Но к концу года мы стали лучше понимать, как нам работать.

Что касается конкурентов «Ред Булл», то сейчас сложно сказать что-то определенное. Безусловно, в конце предыдущего сезона «Мерседес» смотрелся очень сильно, как и «Феррари» – так что я думаю, что они будут в числе лидеров. При этом некоторые команды из середины пелотона тоже готовы сделать большой скачок вперед. Посмотрим, что будет в Бахрейне», – рассказал Перес.

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