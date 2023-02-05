Макс Ферстаппен о сделке «Ред Булл» и «Форда»: «Очень важно, что мы уже сейчас начинаем работать над этим проектом»

прокомментировал договоренность о сотрудничестве «Ред Булл» и « ».

Компания «Форд» станет техническим партнером «Ред Булл» и будет оказывать помощь в разработке двигателя к сезону-2026, когда в силу вступит новый моторный регламент.

«Конечно, очень важно, что мы уже сейчас начинаем работать над этим проектом. Кажется, что 2026-й год наступит еще нескоро, но на самом деле время пройдет быстро, и мы хотим быть готовы к смене производителя», – рассказал Ферстаппен.

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