Макс Ферстаппен о сделке «Ред Булл» и «Форда»: «Очень важно, что мы уже сейчас начинаем работать над этим проектом»

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Макс Ферстаппен прокомментировал договоренность о сотрудничестве «Ред Булл» и «Форда».

Компания «Форд» станет техническим партнером «Ред Булл» и будет оказывать помощь в разработке двигателя к сезону-2026, когда в силу вступит новый моторный регламент.

«Конечно, очень важно, что мы уже сейчас начинаем работать над этим проектом. Кажется, что 2026-й год наступит еще нескоро, но на самом деле время пройдет быстро, и мы хотим быть готовы к смене производителя», – рассказал Ферстаппен.

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