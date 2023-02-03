Босс «Ф-1» Доменикали: «Не можем дождаться, когда увидим логотип «Форда» на знаменитых трассах «Ф-1»

Руководитель «Ф-1» рад возвращению « » в чемпионат.

Ранее американская компания заявила, что придет в серию в 2026 году – с новым моторным регламентом. Ожидается, что «Форд» будет сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури».

«Приход «Форда» в «Ф-1» в 2026 году – отличная новость для спорта. Мы рады видеть, как они присоединяются к тем, кто уже часть «Формулы-1». «Форд» – это мировой бренд с удивительным наследием в гонках и автомобильном мире. Их очень привлекает то, что наша платформа – это более полтора миллиарда фанатов по всему миру.

Наше стремление достичь нулевого выброса углерода к 2030 году и внедрить экологически чистые виды топлива с 2026-го – это тоже важные причины, почему они решили присоединиться к «Ф-1». Мы верим, что наш спорт дает такие возможность и охват, каких ни у кого больше нет. Не можем дождаться, когда увидим логотип «Форда» на знаменитых трассах «Ф-1» в 2026-м», – сказал Доменикали.

О приходе американской компании также высказался президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

«Есть несколько производителей, у которых такая захватывающая автоспортивная история, как у «Форда». Здорово наблюдать за их возвращением в «Формулу-1».

Это только подчеркивает успех моторного регламента 2026 года. В его основе лежит забота об экологии и зрелищности. Рост интереса [к «Ф-1»] в США очень важен для дальнейшего развития главной мировой серии», – считает бен Сулайем.

Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1»