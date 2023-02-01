Жан Алези стал президентом автодрома «Поль-Рикар» – именно там француз дебютировал в «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» назначен на должность президента автодрома «Поль-Рикар».

Трасса до недавнего времени принимала у себя , однако с 2023 года этап потерял место в календаре чемпионата.

Именно на этой трассе в Ле-Кастелле Алези дебютировал в «Формуле-1» как гонщик в 1989 году, сумев финишировать четвертым в составе команды «Тиррелл».

«Я с радостью принимаюсь за выполнение новой задачи, это будет очень волнительно. Ведь «Поль-Рикар» – самая современная трасса во Франции, если мы говорим об инфраструктуре, расположении, отелях и так далее.

Конечно, в этом назначении есть и романтический аспект, ведь ты никогда не забываешь свою первую гонку, в особенности если проводишь ее перед домашними трибунами и достигаешь столь неплохого результата. И вот теперь, 34 года спустя, я буду руководить работой этого автодрома. И, как и на гоночной трассе, постараюсь как можно лучше выполнять свою работу», – рассказал Алези.

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