Кристиан Хорнер: «Хонда» – невероятная компания, «Ред Булл» желает ей всего наилучшего в 2026 году»

поделился мыслями о разрыве «Ред Булл» с «Хондой».

С 2026 года команда начнет производить двигатели совместно с « ». «Хонда» формально покинула чемпионат после сезона-2021, однако до конца 2025 года будет предоставлять силовые установки «Ред Булл» и « ».

Японский производитель подал независимую заявку на создание моторов для «Формулы-1» в 2026-м.

«Мы выстроили невероятное партнерство с «Хондой». Когда компания в 2020 году объявила о предстоящем уходе из «Формулы-1», мы восприняли новость с глубокой печалью, и это побудило создать [моторное подразделение] Red Bull Powertrains, чтобы обеспечить свое будущее. Когда мы наметили путь, « », к счастью, поменяла планы и согласилась поставлять двигатели до конца 2025-го, пока мы не накопим собственные ресурсы к сезону-2026.

Контракт действует до конца 2025 года, у нас прекрасные рабочие отношения. «Хонда» – невероятная компания, и мы вместе с ней будем стремиться к успеху до последней гонки сезона-2025.

Теперь, когда мы заполучили в партнеры автопроизводителя, «Форд», наши пути разойдутся. Мы желаем «Хонде» всего наилучшего в 2026 году – посмотрим, какие у нее будут планы. Но пока что мы продолжим очень плотно сотрудничать и развивать достигнутый успех», – сообщил руководитель « ».

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