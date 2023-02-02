«Форд» станет производителем двигателей в «Ф-1» с 2026 года – в партнерстве с «Ред Булл» и «Альфа Таури» (The Race)

« » и «Форд» объявят о сотрудничестве на презентации нового болида австрийской команды.

Как сообщает The Race, «Ред Булл» и «Форд» будут совместно работать над двигателем к сезону-2026, когда в «Формуле-1» сменится моторный регламент.

В «Форде» уже какое-то время искали вариант для участия в «Формуле-1» в качестве поставщика моторов – вариант сотрудничества с «Ред Булл» оказался наиболее выгодным в том числе с экономической точки зрения.

Ожидается, что в пятницу, 3 февраля, будет объявлено о сотрудничестве « » и с «Ред Булл», и с « ». «Форд» будет оказывать финансовую и техническую поддержку в обмен на брендирование двигателей в «Формуле-1».

В то же время сотрудничество «Ред Булл» с «Хондой» закончится после сезона-2025.

Презентации болидов «Ф-1» превращаются в фейки: меньше реальных машин, больше шоу ради рекламы