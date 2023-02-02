«Форд» станет производителем двигателей в «Ф-1» с 2026 года – в партнерстве с «Ред Булл» и «Альфа Таури» (The Race)

Теги Ред Булл Альфа Таури Форд Формула-1 Авто

«Ред Булл» и «Форд» объявят о сотрудничестве на презентации нового болида австрийской команды.

Как сообщает The Race, «Ред Булл» и «Форд» будут совместно работать над двигателем к сезону-2026, когда в «Формуле-1» сменится моторный регламент.

В «Форде» уже какое-то время искали вариант для участия в «Формуле-1» в качестве поставщика моторов – вариант сотрудничества с «Ред Булл» оказался наиболее выгодным в том числе с экономической точки зрения.

Ожидается, что в пятницу, 3 февраля, будет объявлено о сотрудничестве «Форда» и с «Ред Булл», и с «Альфа Таури». «Форд» будет оказывать финансовую и техническую поддержку в обмен на брендирование двигателей в «Формуле-1».

В то же время сотрудничество «Ред Булл» с «Хондой» закончится после сезона-2025.

Презентации болидов «Ф-1» превращаются в фейки: меньше реальных машин, больше шоу ради рекламы

3 комментария

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ChecoPerezzz
Ответ Великий Алонсо
Очень интересно. Надеюсь Алонсо погоняется ещё на болидах с Фордовским двиглом.
думаешь Ало возьмут в Альфа Таури?
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Великий Алонсо
Очень интересно. Надеюсь Алонсо погоняется ещё на болидах с Фордовским двиглом.
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-1
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Lordk
Не понял. Так поставка, сотрудничество или брендирование?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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