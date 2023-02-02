«Форд» станет производителем двигателей в «Ф-1» с 2026 года – в партнерстве с «Ред Булл» и «Альфа Таури» (The Race)
«Ред Булл» и «Форд» объявят о сотрудничестве на презентации нового болида австрийской команды.
Как сообщает The Race, «Ред Булл» и «Форд» будут совместно работать над двигателем к сезону-2026, когда в «Формуле-1» сменится моторный регламент.
В «Форде» уже какое-то время искали вариант для участия в «Формуле-1» в качестве поставщика моторов – вариант сотрудничества с «Ред Булл» оказался наиболее выгодным в том числе с экономической точки зрения.
Ожидается, что в пятницу, 3 февраля, будет объявлено о сотрудничестве «Форда» и с «Ред Булл», и с «Альфа Таури». «Форд» будет оказывать финансовую и техническую поддержку в обмен на брендирование двигателей в «Формуле-1».
В то же время сотрудничество «Ред Булл» с «Хондой» закончится после сезона-2025.
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