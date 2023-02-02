Валттери Боттас: «У Зайдля есть четкое понимание, куда вести «Заубер»

поделился впечатлениями от работы с новым главой « ».

покинул « » и стал исполнительным директором швейцарской команды (выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео»).

«Я впервые встретился с ним две недели назад. Во-первых, он приятный парень, но также я вижу, что он по-настоящему мотивирован. Есть ощущение, что он весьма четко понимает, куда вести команду, как мотивировать людей. Похоже, у него есть видение.

Конечно, пока он обрабатывает большое количество информации, узнает у сотрудников о команде, о том, что происходило в прошлом. Я убежден, что он подходящий человек на эту роль», – заявил Валттери.

Немецкий менеджер занял место Фредерика Вассера, который занял пост руководителя « ». Боттас рассказал, что думает о бывшем начальнике:

«У Фреда была серьезная причина, это абсолютно верно. Конечно, жаль терять Фреда. Но в то же время он мой друг, и я очень за него рад – от такого предложения не отказываются. Он всегда был амбициозным, стремился к прогрессу, и я хорошо его понимаю.

Но мне кажется, что в команде достаточно стабильная ситуация – думаю, с Андреасом и [руководителем] Алессандро [Алунни Брави] все будет в порядке. Когда приходят новые люди, появляются новые идеи. Может, это неплохо».

Напарник Боттаса Чжоу Гуаньюй также высказался о перестановках в руководстве:

«Я достаточно часто был здесь (на базе) в последние недели и провел много времени с Андреасом. Хорошо чувствуется, насколько он хочет двигать команду вперед. Но прошло лишь несколько недель – нужно время, чтобы понять компанию, все наладить.

Однако видно, что он жаждет улучшить команду, привести ее к светлому будущему. Когда мы вместе обедали или ужинали, возникло ощущение, что он довольно хорошо осведомлен в техническом плане. Также он многое знает о гонщиках – мы обсуждали его прошлое.

Хоть для команды это большое событие, мне кажется, что для нас, пилотов, ситуация не сильно поменяется – мы просто постараемся делать свое дело как можно лучше. Важно, чтобы обе стороны поняли, как они работают. Разумеется, его управление будет отличаться от того, как действовал Фред, но у каждого свой стиль».

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