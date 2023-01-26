Новым формальным руководителем команды «Альфа Ромео» стал Алессандро Алунни Брави – он будет подчиняться Зайдлю

Управляющий директор « » Алессандро Алунни Брави назначен руководителем команды « » в «Формуле-1». Брави будет подчиняться непосредственно Андреасу Зайдлю, который руководит гоночным подразделением «Заубера».

В «Альфа Ромео» не стали искать прямую замену Фредерику Вассеру, который ушел в «Феррари». Именно Брави в 2023 году будет отвечать за операционную деятельность команды на Гран-при.

«Заубер» и «Альфа Ромео» прекратят сотрудничество по окончании 2023 года. Команда готовится к переходу к работе с «Ауди».

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