Джонни Херберт: «Давление Расселла может пойти на пользу Хэмилтону. Предстоит мощная схватка»

ждет упорную битву с в 2023 году.

В 2022 году новичок « » Расселл опередил семикратного чемпиона.

«На мой взгляд, Льюис начал прошлый сезон несколько разочарованным – он понимал, что машина не особо хорошая. Не думаю, что он подошел в подходящем психологическом состоянии из-за этого разочарования. Он семикратный чемпион мира, стремящийся стать восьмикратным, что у него отняли.

Но теперь появился новый шанс, чтобы подготовиться психологически и физически. Может, такое сильное давление со стороны Джорджа пойдет на пользу Льюису. Сильный напарник, который тебя подгоняет, может стать большим плюсом для гонщика. Ты понимаешь, что нужно показывать класс с самого старта.

В прошлом Льюис это делал, но сейчас он приближается к завершению карьеры. Все меняется, когда становишься старше и появляется малец, голодный до успеха. В какой-то момент роли поменяются.

Произойдет ли это в нынешнем году? Я бы удивился. Но, считаю, предстоит мощная и жесткая схватка с Джорджем, который жаждет отнять бразды правления у Льюиса – а тот не собирается сдаваться без боя. Этого мы и ждем», – сказал бывший пилот «Формулы-1».

«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами