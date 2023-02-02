Александр Росси о «Макларене» в «Индикаре»: «Круто, что у нас есть возможности команды «Ф-1»

Победитель «Инди-500» 2016 года видит преимущество в комбинации программ «Макларена» в «Ф-1» и « ».

«Макларен» готовится уже к четвертому полноценному сезону «Индикаре». Для Росси это будет первый год в команде после семи лет в «Андретти Автоспорт». У него в напарниках Патрисио О’Уорд и Феликс Розенквист – специально для Росси «Макларен» добавит третью машину.

«Мне кажется, очень круто, что у « » есть возможности команды «Ф-1». Тут ведь очень тесная связь. Это не разные команды.

«Макларен» – это одна организация со своими людьми, ресурсами и умом. Здорово, что у нас есть преимущество в виде симуляций, софта и всего такого. Мы можем положиться на такой инструмент – которым вряд ли обладают другие команды», – считает Росси.

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