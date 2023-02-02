MotoGP раскрыла расписание уик-эндов со спринтами
Чемпионат мира по мотогонкам в классе MotoGP рассказал, как будут выглядеть этапы в 2023 году.
С нового сезона на всех уик-эндах будут проводиться спринты. В отличие от «Формулы-1», мини-гонки не будут определять стартовый порядок воскресной гонки: решетки спринта и основного заезда будут сформированы по итогам квалификации. Девять лучших гонщиков по итогам спринта заработают очки по схеме 12-9-7-6-5-4-3-2-1.
В пятницу пройдут две практики, которые определят десятку пилотов, напрямую попадающих во второй сегмент квалификации. Третья тренировка, квалификация и спринт состоятся в субботу, а в воскресенье пройдет Гран-при.
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