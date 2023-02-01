Кристиан Хорнер: «Сочувствую Бинотто, ведь он неплохо поработал, «Феррари» сделала большой шаг вперед в прошлом году»

Руководитель « » прокомментировал перестановки в руководящей структуре «Феррари», где с 2023 сменил .

«Будет интересно посмотреть на то, что изменится в «Феррари». Я сочувствую Маттиа, ведь в прошлом году он на самом деле очень неплохо поработал. В сравнении с позапрошлым сезоном и положением команды на тот момент, «Феррари» сделала большой шаг вперед. Должно быть, после стольких лет в «Феррари» и того, как много он отдал команде, Маттиа было тяжело это принять.

Что до нового босса, будет любопытно посмотреть на то, продолжит ли Фред порой страдать косоглазием на совещаниях, как это было в бытность его руководителем «Заубера». В любом случае, он очень способный специалист. Так что да, следить за ними будет интересно», – рассказал Хорнер.

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