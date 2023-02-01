Мексиканский гонщик NASCAR Фелипе Гутьеррес погиб в ДТП в возрасте 17 лет

Мексиканский гонщик Фелипе Гутьеррес погиб в ДТП.

Гутьеррес, которому было 17 лет, выступал в мексиканском дивизионе NASCAR и считался одним из наиболее талантливых пилотов нового поколения в Мексике. По итогам своего первого сезона Гутьеррес выиграл приз новичку года.

Инцидент произошел в Мексике в конце января – на шоссе, соединяющем Толуку и Валле де Браво.

Гутьеррес находился за рулем «Порше» Boxter и столкнулся с автомобилем «Форд» Explorer, который, судя по всему, двигался по встречной полосе. Как сообщается, Фелипе Гутьеррес погиб на месте, в то время как находившийся на пассажирском сиденье его старший брат Макс выжил и был доставлен в больницу. Также выжили водитель и пассажиры «Форда», получившие травмы различной степени тяжести.

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