Босс «Ауди» в «Ф-1»: «Первые два сезона будут трудными»

В «Ауди» приготовились к сложностям в «Формуле-1».

Автопроизводитель приобрел миноритарную долю «Заубера» (до конца 2023 года выступает в «Ф-1» как « »). С сезона-2026 «Ауди» и «Заубер» станут стратегическими партнерами, немецкая компания намерена создавать собственные силовые установки на базе в Нойбурге.

«Надо оставаться реалистами. По всей видимости, первый и второй сезоны будут трудными», – отметил исполнительный директор «Ауди» в «Ф-1» Адам Бейкер в интервью Deutschen Presse-Agentur.

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 3 инвестиционных фонда и 4 автозавода

«Ауди» купила миноритарную долю «Заубера»