Босс «Ауди» в «Ф-1»: «Первые два сезона будут трудными»

Теги Заубер Ауди Формула-1 Альфа Ромео Авто

В «Ауди» приготовились к сложностям в «Формуле-1».

Автопроизводитель приобрел миноритарную долю «Заубера» (до конца 2023 года выступает в «Ф-1» как «Альфа Ромео»). С сезона-2026 «Ауди» и «Заубер» станут стратегическими партнерами, немецкая компания намерена создавать собственные силовые установки на базе в Нойбурге.

«Надо оставаться реалистами. По всей видимости, первый и второй сезоны будут трудными», – отметил исполнительный директор «Ауди» в «Ф-1» Адам Бейкер в интервью Deutschen Presse-Agentur.

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3 комментария

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гилберт
А потом изи.
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mike I.
По мне, что пятый сезон, что шестооой -
такой же отстой, как седьмой и восьмооой.
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+3
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Gonshic
третий и четвертый тоже, ну а дальше как карта ляжет )))
+2
0
+2
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