Джордж Расселл: «По ощущениям, я определенно готов бороться за титул чемпиона»

Пилот «Мерседеса» заявил, что готов бороться за чемпионский титул в сезоне-2023, если это будет позволять уровень нового болида.

«По ощущениям, я определенно готов бороться за титул чемпиона. Нет гонок, на которые я бы мог оглядываться с сожалением, поскольку мы проделали невероятный путь и очень здорово потрудились, чтобы вообще оказаться в положении, в котором смогли бороться за такие места. Но факт в том, что победа все равно всегда казалось довольно далекой перспективой, поскольку нам не хватало скорости.

Мы не можем быть расстроены тем, какие выступления продемонстрировали в прошлом сезоне, учитывая уровень построенной машины. У нас много поводов для гордости, но мы также понимаем, что в новом сезоне мы должны прибавить, поскольку во многих областях мы не соответствовали привычным стандартам. Так что в этом году нас ждет захватывающий сезон», – рассказал Расселл.

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