Себастьян Феттель: «Точно не буду экспертом на каком-нибудь канале и указывать ребятам, что они сделали не так»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил, что в команде не отказываются от идеи приглашения Себастьяна Феттеля в будущем на одну из должностей в менеджменте.

«Мы по собственному опыту знаем, чего способен достичь Себастьян Феттель. Мы хорошо знаем, как он работает. И что он человек с открытой душой, умный и воспитанный», – рассказал Марко.

Сам Феттель заявил, что точно не будет заниматься только одним – работать на телевидении в качестве эксперта:

«Я точно не буду экспертом на каком-нибудь канале и указывать ребятам, что они сделали не так».

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