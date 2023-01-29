Себастьян Феттель: «Точно не буду экспертом на каком-нибудь канале и указывать ребятам, что они сделали не так»

Советник « » подтвердил, что в команде не отказываются от идеи приглашения в будущем на одну из должностей в менеджменте.

«Мы по собственному опыту знаем, чего способен достичь Себастьян Феттель. Мы хорошо знаем, как он работает. И что он человек с открытой душой, умный и воспитанный», – рассказал Марко.

Сам Феттель заявил, что точно не будет заниматься только одним – работать на телевидении в качестве эксперта:

«Я точно не буду экспертом на каком-нибудь канале и указывать ребятам, что они сделали не так».

Себастьян Феттель о возможности попробовать себя в ралли: «Может я и попробую. Но это огромный вызов»