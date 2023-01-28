Макс Ферстаппен: «Опыт де Вриса – именно то, что нужно «Альфа Таури»

уверен, что Ник де Врис принесет пользу «Альфа Таури».

Новичок «Формулы-1» заменил и стал напарником . Двукратный чемпион мира подчеркнул, что де Врис накопил опыт в «Формуле-2» и « » и поможет команде с развитием болида. В частности, советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что именно Ник будет вести «Альфа Таури» вперед.

«В каком-то смысле я это понимаю. Ник чуть старше [Цуноды] и приобрел большой опыт в других чемпионатах. Возможно, Нику поначалу нужно будет привыкнуть к «Формуле-1», как, разумеется, и любому другому пилоту, но он прекрасно понимает, как управлять гоночным болидом. Более того, Ник очень хорошо чувствует машину. «Альфа Таури» нужно именно это. Она потеряла Пьера, поэтому команде понадобился пилот с опытом в целом – тот, кто может сесть в болид и направить развитие в нужном направлении», – сообщил гонщик «Ред Булл».

Ферстаппен также ответил на вопрос, пригодится ли де жизненный опыт – в 2023-м Нику исполнится 28 лет:

«Наверное, поможет, да. То, с чем сталкиваешься в жизни, а также в других сериях, может повториться в «Формуле-1». Возможно, тебе будет легче, когда снова окажешься в такой же ситуации».

По мнению Макса, соотечественник заслужил шанс в «Альфа Таури»:

«Ради этого он долгое время трудился, и здорово, что возможность появилась. Думаю, после Монцы никаких вопросов не осталось. Должен сказать, Гельмут – тот человек, который даст тебе место, в то время как другие действуют осторожнее. Но в этом и красота «Ред Булл».

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