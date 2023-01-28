Стоффель Вандорн: «Борьба Алонсо на высочайшем уровне сильно меня мотивирует. Фернандо – культовый гонщик»

рассказал, как его вдохновляет экс-напарник Фернандо Алонсо.

Чемпион « » выступал вместе с Алонсо за « » в 2017-2018 годах. Вандорн стал резервным пилотом «Астон Мартин» – нового коллектива Фернандо в «Формуле-1».

«Здорово поработать с командой, а также вновь присоединиться к Фернандо, с которым я пересекался раньше по ходу карьеры. Команда провела прекрасную работу над улучшением болида, и мне не терпится помочь ей, насколько могу.

То, что Фернандо до сих пор сражается за очки на высочайшем уровне, сильно меня мотивирует. Я многому могу у него научиться. Сейчас у нас обоих гораздо больше опыта [чем в «Макларене»], мы на разных этапах карьеры. Мы друг друга уважаем и вместе работаем над достижением общей цели.

Фернандо – превосходный, культовый гонщик. Он, как и я, сделает все возможное, чтобы выжать из машины все и добиться максимального результата для команды», – сообщил бельгийский пилот.

Фернандо Алонсо – Вандорну: «Приятно будет снова поработать с тобой. Прекрасное усиление и мегаталант для «Астон Мартин»

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