Стоффель Вандорн: «Борьба Алонсо на высочайшем уровне сильно меня мотивирует. Фернандо – культовый гонщик»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Стоффель Вандорн Формула E Авто

Стоффель Вандорн рассказал, как его вдохновляет экс-напарник Фернандо Алонсо.

Чемпион «Формулы E» выступал вместе с Алонсо за «Макларен» в 2017-2018 годах. Вандорн стал резервным пилотом «Астон Мартин» – нового коллектива Фернандо в «Формуле-1».

«Здорово поработать с командой, а также вновь присоединиться к Фернандо, с которым я пересекался раньше по ходу карьеры. Команда провела прекрасную работу над улучшением болида, и мне не терпится помочь ей, насколько могу.

То, что Фернандо до сих пор сражается за очки на высочайшем уровне, сильно меня мотивирует. Я многому могу у него научиться. Сейчас у нас обоих гораздо больше опыта [чем в «Макларене»], мы на разных этапах карьеры. Мы друг друга уважаем и вместе работаем над достижением общей цели.

Фернандо – превосходный, культовый гонщик. Он, как и я, сделает все возможное, чтобы выжать из машины все и добиться максимального результата для команды», – сообщил бельгийский пилот.

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2 комментария

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Jurijs isajevs
Ф.Алонсо всего лишь " один из...", а имя нарицательное относится только к одному гонщику, и это не Алонсо.
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Великий Алонсо
Вандорн хороший человек, никогда плохого слова о Фернандо не говорил, они с ним стали друзьями, уважают друг друга, в отличии от Очкона. Ну а Фернандо это уже на самом деле культовая личность, легенда, имя нарицательное. Спасибо его родителям, что на свет появился такой уникальный человек.
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